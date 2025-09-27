Extraprofitti è ancora scontro nel centrodestra Salvini | Dalle banche possibile contributo di 5 miliardi Tajani | Roba da Unione sovietica

«La minaccia di tasse è inaccettabile, è roba da Unione Sovietica ». Mentre Antonio Tajani, dal palco della festa di Forza Italia, chiude la porta in faccia alla prospettiva di una tassa sugli extraprofitti della banche, uno degli alleati più stretti spinge con forza per la posizione opposta. È il leader della Lega Matteo Salvini a cavalcare con forza il cavallo dei contributi in Manovra degli istituti di credito: «Genereranno un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese». I conti della Lega: «Quanto guadagniamo dalla tassa». È uno scontro per certi versi fratricida quello che si sta consumando tra i due alleati del primo partito d’Italia, quello della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: extraprofitti - scontro

Banche, è scontro tra FI e Lega sugli extraprofitti, Tajani tuona: “5 miliardi? Diamoli alla sanità”

Banche, tassa sugli 'extraprofitti'? La premier #Meloni da New York: "Non dobbiamo escludere nessuna ipotesi, ma si potrebbe avviare un confronto positivo con il sistema bancario. Il mio approccio non è punire qualcuno, ma cercare alleati per le grandi priorit - X Vai su X

Mentre i cittadini italiani si impoveriscono, le banche continuano ad accumulare extraprofitti e i soldi per le armi si trovano. Per noi tutto ciò è indecente e il Governo Meloni colpevole. Giuseppe Conte - facebook.com Vai su Facebook

Extraprofitti, pace fiscale, Irpef. La Manovra del centrodestra tra annunci e (soliti) tormentoni estivi - Sarà che l’agenda agostana è sempre un po’ scarna, sarà il caldo e la manovra che s’avvicina. Riporta ilfoglio.it

Centrodestra, lo scontro per le prossime regionali può influire sulle scelte lombarde - Nelle due Regioni, la Lega esprime il presidente da tre mandati. Secondo rainews.it