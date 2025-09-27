Extraprofitti è ancora scontro nel centrodestra Salvini | Dalle banche possibile contributo di 5 miliardi Tajani | Roba da Unione sovietica

«La minaccia di tasse è inaccettabile, è roba da Unione Sovietica ». Mentre Antonio Tajani, dal palco della festa di Forza Italia, chiude la porta in faccia alla prospettiva di una tassa sugli extraprofitti della banche, uno degli alleati più stretti spinge con forza per la posizione opposta. È il leader della Lega Matteo Salvini a cavalcare con forza il cavallo dei contributi in Manovra degli istituti di credito: «Genereranno un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese». I conti della Lega: «Quanto guadagniamo dalla tassa». È uno scontro per certi versi fratricida quello che si sta consumando tra i due alleati del primo partito d’Italia, quello della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

