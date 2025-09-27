Ex vigili stagionali il tar respinge il ricorso | valido il concorso del Comune di Realmonte
Il tar di Palermo ha rigettato la richiesta cautelare presentata da due ex vigili stagionali che avevano contestato il nuovo concorso bandito dal Comune di Realmonte per l’assunzione a tempo determinato di istruttori di vigilanza.Le ricorrenti, V.S. e F.P., impiegate nelle estati 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
