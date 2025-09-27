Ex piscina di viale Kennedy primo via libera al recupero della struttura

Arriva il primo via libera al recupero della piscina di viale Kennedy, abbandonata da quasi 20 anni.Il consiglio comunale di giovedì 25 settembre ha approvato all’unanimità, con la variazione di bilancio, il primo via libera al progetto di recupero dell’ex piscina, per una manovra da 1,9 milioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: piscina - viale

La piscina di viale Gorizia. Confermato il gestore in attesa del nuovo polo

? Segnalato da voi Viale Zara è una piscina a cielo aperto . . #Milano #maltempo #centro Vai su Facebook

Viale Resistenza, ora spunta il piano per riaprire l’ex piscina - Nel nuovo disegno di città che l’amministrazione Lissia ha in mente, l’area tra piazzale Europa e l’ex piscina scoperta di viale Resistenza non verrà venduta, ma riqualificata e resa più accogliente ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Parco acquatico alla ex piscina di viale Resistenza, 81 sinti spostati entro fine anno: ecco il piano del Comune - Controlli sugli abusi edilizi nel campo di piazzale Europa a Pavia: scatteranno le demolizioni delle abitazioni non in regola ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it