Ex Milan Adli | Volevo restare a Milano ma la società mi ha detto che ero fuori dai piani

Justcalcio.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-27 12:57:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Paolo D’Angelo 27 set 2025, 14:57 Ultimi aggiornamenti: 27 set 2025, 14:57 Yacine Adli, oggi in forza all’ Al-Shabab in Arabia Saudita, è tornato a parlare del suo addio al Milan nella sessione estiva di calciomercato: “ Volevo assolutamente restare al Milan, ma purtroppo la società ha deciso che non facevo più parte dei piani. Ho quindi svolto una preparazione un po’ frammentata, dato che ero fuori squadra e volevano vendermi. Ho ricevuto molte altre offerte, soprattutto in Italia, ma anche da alcuni club in Inghilterra e Francia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: milan - adli

