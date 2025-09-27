Ex Ilva la gara di vendita si arena Sindacati | nazionalizzazione unica via

La trattativa per la cessione dell’ex Ilva si è chiusa con un nulla di fatto, lasciando il gruppo siderurgico sull’orlo del collasso e mettendo a rischio migliaia di famiglie. A denunciarlo è il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che parla senza mezzi termini di “fallimento totale” e invoca una soluzione radicale: la nazionalizzazione dello stabilimento siderurgico più discusso d’Italia. La risposta dei sindacati. Secondo Palombella, le uniche manifestazioni di interesse arrivate sul tavolo del Governo sono state presentate da due fondi di investimento privi di solide basi industriali e con proposte economiche giudicate irrilevanti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

