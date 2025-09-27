Ex Ilva la gara di vendita si arena Sindacati | nazionalizzazione unica via

Ilfogliettone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per la cessione dell’ex Ilva si è chiusa con un nulla di fatto, lasciando il gruppo siderurgico sull’orlo del collasso e mettendo a rischio migliaia di famiglie. A denunciarlo è il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che parla senza mezzi termini di “fallimento totale” e invoca una soluzione radicale: la nazionalizzazione dello stabilimento siderurgico più discusso d’Italia. La risposta dei sindacati. Secondo Palombella, le uniche manifestazioni di interesse arrivate sul tavolo del Governo sono state presentate da due fondi di investimento privi di solide basi industriali e con proposte economiche giudicate irrilevanti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

ex ilva la gara di vendita si arena sindacati nazionalizzazione unica via

© Ilfogliettone.it - Ex Ilva, la gara di vendita si arena. Sindacati: nazionalizzazione unica via

In questa notizia si parla di: ilva - gara

Ex Ilva, gara globale e acciaio green: settimane decisive

Nuova gara per vendere l'ex Ilva, da oggi i confronti

Ilva verso un’altra gara in cerca di un "cavaliere"

ex ilva gara venditaEx Ilva, dieci offerte. Per l’intero gruppo solo due fondi Usa. Restano le incognite - Fra le proposte anche quella di un soggetto politico: sarebbe Avs, 2 euro ... Si legge su ilsecoloxix.it

ex ilva gara venditaEx Ilva, gara al capolinea: senza Jindal resta lo spettro della vendita a pezzi - Si chiude a mezzanotte la seconda gara per la vendita di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, ma lo scenario che si profila non è quello che speravano i lavoratori e i territori coinvolti. Scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Gara Vendita