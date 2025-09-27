Ex Ilva | dieci offerte Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria
I Commissari Straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di ILVA in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, comunicano che, entro il termine fissato alla mezzanotte di venerdì 26 settembre 2025, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Tra le offerte ricevute, due sono per tutti i complessi aziendali: Bedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe.
In questa notizia si parla di: ilva - dieci
