**Ex Ilva | Commissari pervenute dieci offerte due per intero gruppo**
Roma, 27 set. - (Adnkronos) - I Commissari Straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di ILVA in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, comunicano che, entro il termine fissato alla mezzanotte di venerdì 26 settembre 2025, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo si legge in una nota dei commissari che spiegano come "tra le offerte ricevute, due sono per tutti i complessi aziendali". A presentarle sono state Bedrock Industries e la cordata Flacks Group + Steel Business Europe. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ilva - commissari
Ilva al fotofinish, con Jindal che rilancia e garantisce... la decisione dei commissari si avvicina, la scelta rigurda la siderurgia, ma anche la filiera delle difesa https://www.economymagazine.it/ilva-al-fotofinish-con-jindal-che-rilancia-e-garantisce/ #ilva #italia #dif - facebook.com Vai su Facebook
In questo preciso momento tutti gli altoforni Ilva, e del paese, sono fermi. E no, non c'entra il comune di taranto, la procura, o l'Europa. C'entrano i commissari voluti da Urso quando ha deciso di espropriarla ad arcelormittal Mittal. Ora paghiamo noi. - X Vai su X
Ex Ilva, ricevute dieci offerte per l'acquisto - Lo hanno comunicato i Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria e di ILVA in ... Secondo rainews.it
**Ex Ilva: Commissari, pervenute dieci offerte, due per intero gruppo** - I Commissari Straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo ... Come scrive iltempo.it