Ex Ilva | Commissari pervenute dieci offerte due per intero gruppo**

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - I Commissari Straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di ILVA in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, comunicano che, entro il termine fissato alla mezzanotte di venerdì 26 settembre 2025, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo si legge in una nota dei commissari che spiegano come "tra le offerte ricevute, due sono per tutti i complessi aziendali". A presentarle sono state Bedrock Industries e la cordata Flacks Group + Steel Business Europe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

