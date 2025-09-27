Ex finanziere arrestato a New York per abusi e traffico sessuale

Dopo Jeffrey Esptein e la collaboratrice-fidanzata Ghislaine Maxwelle un nuovo scandalo scuote New York. L’ex finanziere Howard Rubin è stato arrestato con l’accusa di traffico e aggressione sessuale. Lo riportano i media americani. Secondo i documenti del tribunale, Rubin molestava le donne in una stanza insonorizzata, nel suo appartamento di lusso a Manhattan, descritta come 'The Dungeon', 'la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ex finanziere arrestato a New York per abusi e traffico sessuale

In questa notizia si parla di: finanziere - arrestato

Aveva ordigni esplosivi in garage. arrestato ex finanziere in valle telesina

#Bombe nel garage, ex finanziere arrestato - Trovati anche un dispositivo per l'attivazione a distanza e un telecomando - facebook.com Vai su Facebook

Ex finanziere arrestato a New York per abusi e traffico sessuale - L’ex finanziere Howard Rubin è stato arrestato con l’accusa di traffico e aggressione sessuale. Da gazzettadelsud.it

Gli stupri nella stanza rosse, le torture e la preferenza per le vittime di abusi passati: arrestati ex dirigente e la sua assistente - fidanzata Ghislaine Maxwell è il momento dell'ex finanziere Howard Rubin, 70 anni, arrestato nella mattinata ... Scrive msn.com