Ex Benevento Ciciretti non sfiderà da avversario i giallorossi | ufficiale la rescissione con il Latina
Tempo di lettura: < 1 minuto Quella che doveva essere la piazza del rilancio si è rivelata, invece, tutt’altro per Amato Ciciretti, ex Benevento che a gennaio aveva scelto Latina per rimettersi in gioco dopo la breve parentesi in D all’ Ospitaletto. Il club ciociaro, dove ha collezionato pochissime presenze, ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Ciciretti che lascia quindi il Lazio e non affronterà il Benevento da ex nella sfida in programma il 3 ottobre. Questa la nota: “Il Latina Calcio 1932 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Amato Ciciretti. La società ringrazia Amato per la professionalità dimostrata durante il periodo in nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - ciciretti
