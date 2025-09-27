Eventi torna il Campania Libri Festival nel segno dei 4

Quarta edizione, quattro giornate e altrettanti testimonial letterari. Sarà  l’anno de “Il segno dei 4” al Campania Libri Festival -La fiera dell’editoria, diretto da  Ruggero Cappuccio e curato da Massimo Adinolfi.  La rassegna, interamente finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da  Alessandro Barbano, è  in programma a Napoli dal 2 al 5 ottobre,  negli spazi di Palazzo Reale e in alcune sale della Biblioteca Nazionale ospitata nello stesso sito.  Diego De Silva, Viola Ardone, Antonella Cilento e Silvio Perrella.  Questi i quattro autori che giorno per giorno firmeranno le serate del Festival, dialogando con una serie di ospiti scelti per l’occasione:  Carlo Massarini e Carlo Boccadoro, Stefano Bollani, Chiara De Silva, Kento, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Alessandro Vanoli, Giuseppe Barbera, Giuseppe Conte  e le immagini di  Mimmo Paladino, Giuseppe Montesan o, la scrittrice spagnola  Rosa Montero, Enrico Terrinoni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

