Evenepoel feroce | Ho un piano per il Mondiale C' è Pogacar? Non m' importa

Dopo i due ori all'Olimpiade, il fiammingo già re a cronometro punta al bis mai visto: "Possiamo vincere in pochi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Evenepoel feroce: "Ho un piano per il Mondiale. C'è Pogacar? Non m'importa"

Evenepoel dopo l'oro a crono: “Il sorpasso ai danni di Pogacar? Non mi interessa chi ho passato, ho solo pensato a spingere forte” - Fin qui non una grande notizia, considerando che il belga ha conquistato il suo terzo oro iridato ... Si legge su eurosport.it

Evenepoel: 'La mia carriera non è neanche a metà, ma ho già vissuto il momento migliore' - Il campione belga è passato dall'euforia dei trionfi alle Olimpiadi di Parigi, in cui ha vinto due medaglie d'oro, ai gravi ... it.blastingnews.com scrive