Evelina Sgarbi smentisce il padre Vittorio | Quello che dice è tutto falso | non mi ha mai regalato borse Dior e mi deve 33mila euro

La tensione in famiglia Sgarbi non si placa. Da un lato c’è Vittorio, critico d’arte e volto televisivo; dall’altro la figlia Evelina, 25 anni, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, esprimendo preoccupazione per le sue condizioni di salute. Una mossa che ha scatenato l’ira di Sgarbi, il quale ha respinto con decisione la richiesta, sottolineando di aver sempre sostenuto la figlia, anche economicamente, con regali costosi. Con una nota diffusa oggi, la 25enne ha però smentito le dichiarazioni del padre: «Quello che dice è tutto falso » ha affermato, aggiungendo poi: «Probabilmente è mal informato eo mal consigliato». 🔗 Leggi su Open.online

