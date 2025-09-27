Evelina Sgarbi contro il padre Vittorio | Mi deve 33mila euro non mi ha mai regalato borse Dior

La rottura tra Evelina Sgarbi e il padre Vittorio diventa sempre più aspra e trova nuova eco nelle parole della giovane, che ha replicato con durezza alle dichiarazioni del critico d’arte. Evelina, che ha chiesto al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, ha parlato di “falsità” e ha smentito punto per punto quanto affermato da Sgarbi. Secondo la ragazza, non solo non sarebbe vero che le sia stata proposta una partecipazione al Grande Fratello, ma non lo sarebbe neppure il presunto regalo di una borsa Dior da 2.800 euro. “Non l’ha pagata lui, mi è stata donata dal direttore di Dior, ho gli screenshot a dimostrarlo”, ha dichiarato, accusando il padre di rinfacciarle persino doni che non le appartengono. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

