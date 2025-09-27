Evade dai domiciliari per far visita a una donna 37enne trasferito a Sollicciano

Firenze, 27 settembre 2025 – Un uomo di 37 anni residente a Grassina è stato trasferito a Sollicciano in virtù di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L’uomo, già precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si è allontanato da casa per far visita a una donna. L’allarme è scattato intorno alle 4,30 di notte, quando la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto un alert proveniente dal braccialetto elettronico in possesso del 37enne. I militari della Compagnia di Borgo San Lorenzo, intervenuti immediatamente sul posto, hanno potuto constatare che effettivamente il dispositivo era stato manomesso e rimosso, e che l’uomo non era presente in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evade dai domiciliari per far visita a una donna, 37enne trasferito a Sollicciano

