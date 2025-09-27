Evade dai domiciliari manomettendo il braccialetto elettronico | va in carcere
FIRENZE – . Nel pomeriggio di giovedì (25 settembre) i carabinieri della stazione di Grassina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 37enne fiorentino, precedentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le ricerche dell’uomo sono scattate alle 4,30 circa della notte, quando la centrale operativa dell’Arma aveva ricevuto un alert proveniente dal braccialetto elettronico installato sulla sua persona. I carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, intervenuti immediatamente sul posto, hanno potuto constatare che effettivamente il dispositivo era stato manomesso e rimosso, e che l’uomo non era presente in casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
