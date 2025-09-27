Gromo. Ha aspettato che i carabinieri di Ardesio andassero a controllarlo a casa, dato che è agli arresti domiciliari e può uscire qualche ora al giorno solamente all’interno di Valgoglio, suo comune di residenza. Ma, non appena la pattuglia se n’è andata, lui ha preso la moto e si è fatto un giro fino a Gromo. I militari però non erano tornati in caserma. Stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, al semaforo di via Locatelli, poco distante dalla farmacia, hanno incrociato E.B., 58 anni, in sella al suo scooter. L’uomo se n’è accorto e si è allontanato tornando a casa attraverso una scorciatoia, una stradina sterrata che l’auto di servizio non riusciva ad imboccare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Evade dai domiciliari ma incrocia i carabinieri: “Avevo bisogno di sfogarmi”