Evade dai domiciliari ma incrocia i carabinieri | Avevo bisogno di sfogarmi
Gromo. Ha aspettato che i carabinieri di Ardesio andassero a controllarlo a casa, dato che è agli arresti domiciliari e può uscire qualche ora al giorno solamente all’interno di Valgoglio, suo comune di residenza. Ma, non appena la pattuglia se n’è andata, lui ha preso la moto e si è fatto un giro fino a Gromo. I militari però non erano tornati in caserma. Stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, al semaforo di via Locatelli, poco distante dalla farmacia, hanno incrociato E.B., 58 anni, in sella al suo scooter. L’uomo se n’è accorto e si è allontanato tornando a casa attraverso una scorciatoia, una stradina sterrata che l’auto di servizio non riusciva ad imboccare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: evade - domiciliari
Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato
Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere
Porta a casa il figlio nonostante i divieti. Poi evade dai domiciliari
Evade dai domiciliari per andare a spacciare in un locale notturno, 19enne arrestato nuovamente https://ift.tt/JubB8ed https://ift.tt/Qp6PKG2 - X Vai su X
“Era l’unico modo per tornare alla vita”: Ai domiciliari nel Senese per stalking alla ex compagna e aggressione alla legale di lei, taglia il braccialetto elettronico ed evade. “Siamo preoccupati, la sua pericolosità è confermata”. [VIDEO INTEGRALE]? https://bit.ly - facebook.com Vai su Facebook
Evade dai domiciliari e perseguita la ex. La donna chiama i militari: arrestato - Nella notte di giovedì scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento, hanno arrestato un 30enne del luogo, ... Da msn.com
Evade dai domiciliari e va a ballare in un locale alla Plaia: scoperto da carabinieri in borghese - Nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, l’azione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania si è svolta ... Come scrive lasicilia.it