Evade dai domiciliari e perseguita la ex La donna chiama i militari | arrestato

Nella notte di giovedì scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento, hanno arrestato un 30enne del luogo, per evasione e atti persecutori nei confronti della ex. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari perché in passato aveva molestato la sua ex compagna che, stremata, decideva di rivolgersi alle autorità proprio per far cessare la condotta di quello che non era più un compagno di vita, ma era diventato un aguzzino. Il 30enne, nonostante la misura emessa nei suoi confronti, decide di evadere dal proprio domicilio e raggiungerla a casa. Una volta dietro la porta dell’abitazione della sua ex, ha cominciato a minacciarla cercando in tutte le maniere di entrare all’interno, senza però riuscirci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evade dai domiciliari e perseguita la ex. La donna chiama i militari: arrestato

Evade dai domiciliari per andare a spacciare in un locale notturno, 19enne arrestato nuovamente

"Era l'unico modo per tornare alla vita": Ai domiciliari nel Senese per stalking alla ex compagna e aggressione alla legale di lei, taglia il braccialetto elettronico ed evade. "Siamo preoccupati, la sua pericolosità è confermata".

