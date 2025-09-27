Europa mani sulla Ryder Cup | McIlroy Fleetwood e Rahm scavano il solco sugli Usa
A Bethpage, con 16 punti da assegnare il risultato è 8,5- 3,5. Nei foursome del sabato mattina ancora 3-1, padroni di casa ancora traditi da Scotte Scheffler. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Europa, mani sulla Ryder Cup: McIlroy, Fleetwood e Rahm scavano il solco sugli Usa - A Bethpage, con 16 punti da assegnare il risultato è 8,5- Scrive gazzetta.it
Ryder Cup, avvio fulminante dell'Europa: 3-1 agli Usa nelle gare del mattino - Nel pomeriggio newyorchese le gare del fourballs con il presidente Trump in tribuna ... Segnala gazzetta.it