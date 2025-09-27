euforia como in palio punti pesanti fabregas cambia tutti

Como contro Cremonese, un classico degli anni Ottanta, torna oggi al Sinigaglia, alle 15, con le squadre sorprendentemente nelle prime posizioni della Serie A. Eravamo abituati a vedere le due lombarde giocare per la salvezza, ma i tempi sono cambiati, dopo grossi investimenti e nuove ambizioni delle due società. Purtroppo non ci sarà la gran cornice di pubblico di quarant’anni fa, visto il divieto di trasferta ai residenti nella provincia di Cremona, permessa solo a chi è in possesso della Fidelity Card, residente nel resto d’Italia. "Sarà una sfida molto interessante - dice Cesc Fabregas - Loro si sono molto rinforzati e vogliono fare un bel campionato, noi dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia, abbiamo dimostrato di avere una squadra con 25 titolari, dove anche con numerosi cambi non si hanno cali di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

