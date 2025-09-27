Ets debutto positivo in borsa | prima seduta a +19%
Ets S.p.A., societa? con sede a Villa d’Almè, attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture mission critical (quali data center, impianti nucleari o a idrogeno e aeroporti), ha visto avviate nella giornata di venerdì 26 settembre le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il titolo ha chiuso la prima seduta ad un prezzo di Euro 5,95 per azione, in rialzo del 19% rispetto al prezzo di collocamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
