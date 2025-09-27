Età vero nome vita privata ex moglie | chi è la Signora Coriandoli che ha debuttato a Ballando con le Stelle

Il debutto della Signora Coriandoli a Ballando con le Stelle non è passato inosservato. L’iconico personaggio comico, portato in scena da Maurizio Ferrini, ha infatti subito diviso la giuria del programma di Milly Carlucci. A sorprendere il pubblico è stato soprattutto Guillermo Mariotto, che ha rifilato senza esitazioni un voto pari a zero alla performance, suscitando reazioni contrastanti tra gli altri giurati e tra gli spettatori. Ecco chi è la Signora Coriandoli, alter ego di Maurizio Ferrini. Dagli esordi a Domenica In alla consacrazione in tv. La Signora Coriandoli nasce a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, come parodia della classica casalinga italiana, un po’ impicciona, spesso sopra le righe, ma sempre irresistibilmente umana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Età, vero nome, vita privata, ex moglie: chi è la Signora Coriandoli che ha debuttato a Ballando con le Stelle

