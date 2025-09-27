Estève giornata da incubo | due autogol in un' ora il City vince 5-1

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata decisamente storta per Maxime Estève: il difensore del Burnley è protagonista di ben due autogol durante il match contro il Manchester City. La partita finisce poi 5-1 per i padroni di casa, grazie al sigillo di Nunes e alla doppietta del solito Haaland nel finale, recentemente protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

