Esselunga sta per aprire Inaugurazione il 1° ottobre
Progetti sfumati, ritardi, ricorsi e contenziosi non hanno fermato il colosso Esselunga: i lavori i via Ravegnana sono ormai terminati e l’apertura del punto vendita da 1.500 metri quadrati è ufficializzata per mercoledì 1° ottobre. L’epopea di Esselunga a Forlì ha radici lunghe: già in passato il marchio aveva tentato di sbarcare tra via Bertini e via Balzella, ma quel progetto si arenò tra difficoltà urbanistiche e resistenze politiche, anche se a un certo punto fu la catena stessa a far cadere l’interesse. Nel frattempo, la prima apertura in Romagna è comunque avvenuta a Ravenna. Il grande ritorno, anzi il vero sbarco di Esselunga, è arrivato nell’area di via Ravegnana all’Ospedaletto, all’angolo con via Napoleone Bonaparte: fin dal 2017 era classificata come idonea ad accogliere funzioni commerciali di tipo alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
