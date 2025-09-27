Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Atene

La capitale greca si svela al visitatore come un libro di storia a cielo aperto, dove ogni pietra racconta millenni di civiltà e ogni angolo sussurra leggende di dei e mortali. Camminando per le strade di Atene, si percepisce immediatamente la straordinaria sovrapposizione di epoche: templi dorici che dialogano con palazzi neoclassici, taverne tradizionali che convivono con caffetterie moderne, mercati storici che pulsano accanto a quartieri di street art contemporanea. La città che ha dato i natali alla democrazia e alla filosofia occidentale oggi accoglie i viaggiatori con un fascino magnetico, capace di sedurre tanto l’appassionato di archeologia quanto il curioso esploratore urbano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

