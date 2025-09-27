Escursionismo: la Regione Piemonte lancia la nuova piattaforma digitale dedicata alla Rete del Patrimonio Escursionistico (RPE), che raccoglie, cataloga e valorizza i sentieri, le vie ferrate e i siti di arrampicata presenti sul territorio. Istituita con la l.r. 122010 e sviluppata grazie a Province ed enti locali, Unioni di Comuni, enti di gestione delle aree protette e con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Escursionismo, la nuova mappa in Piemonte è digitale