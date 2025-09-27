Esclusiva Davide Gabrielli | Questo Cittadella reagirà Felice a Mestre stiamo crescendo in tutti i sensi
Un doge padovano a Mestre. Nome: Davide. Cognome: Gabrielli. Proprio lui, l'ex ds della Luparense, ragazzo che respira e mangia calcio fin dalla tenera età. Dopo quattro giornate la sua squadra, con in panca un ex Citta doc come Romano Perticone, sorride e guarda avanti con fiducia. Otto punti in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Esclusiva, Davide Gabrielli: «Questo Cittadella reagirà. Felice a Mestre, stiamo crescendo in tutti i sensi» - Il direttore sportivo del Mestre, alla vigilia delle scontro diretto contro il Cjarlins Muzane, fa le carte alla Serie D girone C, ma non dimentica la squadra di famiglia che sta attraversando un mome ... Lo riporta padovaoggi.it
Cittadella, Gabrielli: "A volte bisogna toccare il fondo per ripartire. Puntiamo a tornare in B" - “C’è la voglia di tornare subito in B, bisogna vedere se le altre squadre ce lo lasceranno fare”. Come scrive tuttomercatoweb.com