Esame Maceratese Domani la Sammaurese c’è da allungare il passo

Con la Sammaurese una partita che per la Maceratese ha un peso rilevante: entrambe le squadre sono appaiate a quota 3, i biancorossi vantano il fattore campo, devono dare continuità alla vittoria a Sora e poi il calendario propone ai biancorossi una serie di impegni da affrontare con le pinze, a cominciare dalla sfida a Teramo e da quella interna con L’Aquila, avversari che non nascondono le ambizioni per un torneo da primi posti. Ma nel calcio mai dire mai, tuttavia adesso bisogna concentrarsi sulla Sammaurese con i biancorossi dovranno forzatamente rinunciare al difensore argentino Pablo Lucero, si teme che il giocatore, uscito al 44’, possa restare fermo per due-tre partite, ieri si è allenato a parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

