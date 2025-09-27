Ernia conquista le classifiche con Per Soldi e Per Amore | debutto da record

È uscito da appena una settimana, ma ha già scalato tutte le classifiche: Per Soldi e Per Amore, il nuovo album di Ernia, è il disco più venduto in Italia, debuttando al #1 della classifica FIMINIQ Album e dominando anche le classifiche CD, vinili e musicassette. Un trionfo che conferma ancora una volta la forza e la coerenza di uno degli artisti più rappresentativi della scena rap italiana. Un debutto ai vertici. Oltre ad aver raggiunto il primo posto tra gli album, il progetto ha piazzato 7 brani in Top10 FIMINIQ Singoli, con il pezzo Fellini feat. Kid Yugi stabile al #1 su Spotify Italia e Apple Music Italia, oltre che tra le tendenze musica di YouTube. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Ernia conquista le classifiche con Per Soldi e Per Amore: debutto da record

