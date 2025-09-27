Erba | pioggia torrenziale e grandine il maltempo colpisce ancora
Erba, 27 settembre 2025 – L’ondata di maltempo non dà tregua ai comaschi. L’ennesimo nubifragio si è materializzato attorno a mezzogiorno in un territorio già colpito duramente dalla pioggia dei giorni scorsi. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi nella zona di Albavilla e dell’Erbese dove a causare parecchi danni è stata anche la grandinata che ha ricoperto le strade e invaso gli scantinati. Un muro è crollato su via Valassina, la strada che sale verso Longone al Segrino bloccando una carreggiata. Una situazione che si somma ai disagi che i comuni del Comasco e in particolare quelli del Lario stanno fronteggiando da giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
