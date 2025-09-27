ErasmusDays 2025 | 6 giorni per raccontare i valori europei attraverso Erasmus+ Come partecipare
Dal 13 al 18 ottobre torna l’appuntamento annuale con gli #ErasmusDays. Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa coinvolge scuole, università, enti locali e organizzazioni in tutta Europa – e non solo – con l’obiettivo di valorizzare le esperienze Erasmus+ e rilanciare i principi fondanti dell’Unione Europea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
