La Roma è pronta ad affondare per un talento in attacco su cui aveva puntato i riflettori anche la Juventus. Doveva essere una settimana cruciale in casa Roma per l’ avvio dell’avventura di Gian Piero Gasperini nella Capitale e così è stato. I giallorossi non hanno tradito vincendo sia il derby contro la Lazio sia in trasferta contro il Nizza nella prima di Europa League. Un doppio successo che ha permesso a Gasp e all’ambiente di lavorare nel migliore dei modi in vista del match interno contro il Verona. Le due vittorie dell’ultima settimana, si aggiungono alle due di agosto contro Bologna e Pisa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Era a un passo dalla Juventus, ora è un colpo per Gasperini in attacco