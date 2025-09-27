Era a un passo dalla Juventus ora è un colpo per Gasperini in attacco

Rompipallone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è pronta ad affondare per un talento in attacco su cui aveva puntato i riflettori anche la Juventus. Doveva essere una settimana cruciale in casa Roma per l’ avvio dell’avventura di Gian Piero Gasperini nella Capitale e così è stato. I giallorossi non hanno tradito vincendo sia il derby contro la Lazio sia in trasferta contro il Nizza nella prima di Europa League. Un doppio successo che ha permesso a Gasp e all’ambiente di lavorare nel migliore dei modi in vista del match interno contro il Verona. Le due vittorie dell’ultima settimana, si aggiungono alle due di agosto contro Bologna e Pisa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

era a un passo dalla juventus ora 232 un colpo per gasperini in attacco

© Rompipallone.it - Era a un passo dalla Juventus, ora è un colpo per Gasperini in attacco

In questa notizia si parla di: passo - juventus

Bremer, che ritorno: “La Juventus può stare al passo di Inter e Napoli”

Kelly Juventus già al passo d’addio? Alla Continassa non escludono la cessione se… Cosa serve e tutti gli aggiornamenti sull’inglese

Weah Marsiglia (Tuttosport), fumata bianca a un passo! Tutte le cifre e i dettagli del possibile affare con la Juventus

"Real Madrid? No, io a un passo dalla Juve": Aguero, retroscena e verità - La società bianconera ci aveva provato in tutti i modi: da quando il giocatore incantava mezza Europa con la maglia dell'Atletico ... tuttosport.com scrive

Aguero rivela: "A un passo dalla Juventus, tutto definito. Ecco perché saltò…" - Sergio Aguero, ex attaccante argentino classe 1988, ha lasciato il calcio giocato nel dicembre del 2021. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Era Passo Juventus 232