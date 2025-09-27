Enzo Torcoletti ha donato la sua Nike all’Ateneo di Urbino

Nei giorni scorsi una nuova opera d’arte è entrata a far parte delle collezioni permanenti dell’ateneo urbinate: l’ Università Carlo Bo infatti ha ricevuto in dono la scultura Nike. Fra terra e cielo, opera dell’artista Enzo Torcoletti. La breve cerimonia si è tenuta alla presenza del rettore Giorgio Calcagnini e dello scultore. La donazione, fatta per l’esattezza alla Fondazione Carlo e Marise Bo, nel cortile di palazzo Passionei in via Valerio, è un omaggio che Torcoletti ha fatto a Uniurb dopo due anni di allestimento delle opere dell’artista nei cortili di vari palazzi universitari e un tributo alla cultura rinascimentale che caratterizza la città di Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

