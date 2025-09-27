Conto alla rovescia per aderire al concordato preventivo biennale: l’amministrazione fiscale sta infatti mandando in questi giorni lettere sui cassetti fiscali delle partite Iva potenzialmente interessate all’accordo biennale con il fisco che potranno aderire entro martedì prossimo 30 settembre mettendosi al riparo dai controlli. La richiesta del fisco sarà più alta per i contribuenti che hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Entro il 30 le adesioni al concordato preventivo: arrivano le lettere. Fissate le regole del ravvedimento