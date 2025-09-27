Entro il 30 le adesioni al concordato preventivo | arrivano le lettere Fissate le regole del ravvedimento

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conto alla rovescia per aderire al concordato preventivo biennale: l’amministrazione fiscale sta infatti mandando in questi giorni lettere sui cassetti fiscali delle partite Iva potenzialmente interessate all’accordo biennale con il fisco che potranno aderire entro martedì prossimo 30 settembre mettendosi al riparo dai controlli. La richiesta del fisco sarà più alta per i contribuenti che hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

entro il 30 le adesioni al concordato preventivo arrivano le lettere fissate le regole del ravvedimento

© Feedpress.me - Entro il 30 le adesioni al concordato preventivo: arrivano le lettere. Fissate le regole del ravvedimento

In questa notizia si parla di: entro - adesioni

Olimpiadi di primo soccorso per studenti: adesioni scuole entro il 10 ottobre

Cure termali, adesioni entro il 25

entro 30 adesioni concordatoEntro il 30 settembre adesioni al concordato biennale - Ancora poco tempo per aderire al concordato preventivo biennale e mettersi al riparo dai controlli: l'amministrazione fiscale sta infatti mandando in questi giorni lettere sui ... Secondo msn.com

entro 30 adesioni concordatoEntro il 30 le adesioni al concordato preventivo: arrivano le lettere. Fissate le regole del ravvedimento - Conto alla rovescia per aderire al concordato preventivo biennale: l’amministrazione fiscale sta infatti mandando in questi giorni lettere sui cassetti ... Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Entro 30 Adesioni Concordato