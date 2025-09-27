Entergalactic | il film originale Netflix da non perdere

Nel panorama delle produzioni originali Netflix, alcune opere emergono come veri e propri capolavori nascosti, apprezzati da un pubblico selezionato ma spesso sottovalutati dalla critica e dal grande pubblico. Tra queste, si distingue Entergalactic, un film d’animazione ideato dal rapper Kid Cudi. Nonostante la scarsa promozione iniziale, questa pellicola si è rivelata una delle più interessanti del catalogo Netflix, grazie a uno stile visivo innovativo e a una colonna sonora di alta qualità. In questo approfondimento verranno analizzate le caratteristiche distintive di Entergalactic, il cast vocale di livello internazionale e le fonti di ispirazione che hanno contribuito alla sua creazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

