Ennesimo tentato furto in chiesa | in manette uomo di 33 anni con precedenti

Un uomo di 33 anni, italiano, residente a Quarrata, è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di aver tentato di rubare all'interno della chiesa di San Pietro Apostolo. È successo a Prato, nella frazione di Grignano, per un episodio reso noto dalla procura di Prato in una nota diramata ieri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: ennesimo - tentato

Ennesimo tentato furto in chiesa: in manette uomo di 33 anni con precedenti

L'uomo è finito in manette dopo aver tentato un ennesimo colpo in una chiesa di Omegna? - facebook.com Vai su Facebook

Global Sumud Flotilla risponde all’ennesimo tentativo di Israele di piegare il diritto internazionale ai propri interessi. La richiesta di “attraccare e trasferire” gli aiuti umanitari al porto di Ashkelon non è una misura logistica, ma parte integrante del blocco illegale. - X Vai su X

Nuovo furto in chiesa. Aperto il tabernacolo. Poi rubato un tablet - L’ennesima chiesa che nelle ultime settimane è stata presa di mira dai balordi, tre o quattro episodi sono avvenuti solo in V ... msn.com scrive

Furto di giorno in chiesa a Migliana. Entra e porta via i soldi delle offerte - Ancora un furto in pieno giorno a Migliana e stavolta a farne le spese è stata la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel centro del paese. Scrive lanazione.it