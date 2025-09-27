Endorfine Rosa Shocking | dal 30 settembre al 5 ottobre l' ottava edizione del festival dedicato alle donne nello sport
Endorfine Rosa Shocking 2025 torna a Mestre dal 30 settembre al 5 ottobre! Un festival internazionale dedicato a donne e sport, tra documentari, corti e storie di resilienza. Tema di quest'anno: "Cercando un appiglio… un passo dopo l'altro", con focus su
Endorfine Rosa Shocking: un festival che racconta l'ambiente del nuoto artistico, tra bene e male: L'ottavo Festival cinematografico Endorfine Rosa Shocking dal 30 settembre al 5 ottobre…
Sport al femminile: al via la nuova edizione del festival cinematografico "Endorfine Rosa Shocking" - Il festival cinematografico "Endorfine Rosa Shocking" festeggia la sua ottava edizione con un ricco programma di documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, che raccontano storie di don ...