emozioni e politica

Lunedì 29 alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro nella serie “Pesaro Storie“ la Società pesarese di studi storici propone una conversazione di Stefano Pivato, autore di Alla riscossa! nell’Italia contemporanea (il Mulino 2025, pp. 248): uno studio che rievoca e commenta una serie di fatti – colori, canzoni, funerali, ecc. – che hanno assunto valenze aggiuntive, magari improprie o non perfettamente motivate, ma sempre riconoscibili, e ne studia il sorgere, l’apogeo, la persistenza e – talora – il declino. Il libro racconta le emozioni e le passioni politiche d’Italia dall’Unità nazionale a oggi, e studia per esempio l’evoluzione che i colori, ma anche l’abbigliamento, le feste e i funerali son venuti assumendo in rapporto al significato politico che, al mutar dei decenni, è stato loro di volta in volta attribuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

