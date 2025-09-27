Emozioni e politica

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro nella serie “Pesaro Storie“ la Società pesarese di studi storici propone una conversazione di Stefano Pivato, autore di Alla riscossa! nell’Italia contemporanea (il Mulino 2025, pp. 248): uno studio che rievoca e commenta una serie di fatti – colori, canzoni, funerali, ecc. – che hanno assunto valenze aggiuntive, magari improprie o non perfettamente motivate, ma sempre riconoscibili, e ne studia il sorgere, l’apogeo, la persistenza e – talora – il declino. Il libro racconta le emozioni e le passioni politiche d’Italia dall’Unità nazionale a oggi, e studia per esempio l’evoluzione che i colori, ma anche l’abbigliamento, le feste e i funerali son venuti assumendo in rapporto al significato politico che, al mutar dei decenni, è stato loro di volta in volta attribuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

emozioni e politica

© Ilrestodelcarlino.it - Emozioni e politica

In questa notizia si parla di: emozioni - politica

Alla riscossa delle emozioni. La politica popolare nella storia

Morto Pippo Baudo, il cordoglio della politica. Meloni: “Ha regalato emozioni a un’intera generazione”

Morto Pippo Baudo, il cordoglio della politica. Meloni: “Ha regalato emozioni a un’intera generazione”

emozioni politicaEmozioni e politica - Lunedì 29 alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro nella serie “Pesaro Storie“ la Società pesarese di studi storici propone una conversazione di Stefano Pivato, autore di Alla riscossa! Riporta msn.com

Politica ed emozioni: storia d’Italia. Tra riti, colori e memorie condivise. Pivato racconta la passione civile - C’è un’atmosfera da Amarcord nell’ultimo libro di Stefano Pivato, che, come Fellini, riesce a intrecciare memoria individuale e storia collettiva. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emozioni Politica