Emma Marrone un nuovo addio Il messaggio per l’amato nonno Leandro
Una richiesta sottile, quasi sussurrata, ma densa di significato. Qualcosa che va ben oltre il dolore. L’ultima storia pubblicata da Emma Marrone su Instagram è un nuovo capitolo nel suo personale vissuto di lutto e resilienza, una sequenza di eventi che l’ha vista affrontare perdite profonde con una forza d’animo fuori dal comune. L’artista ha condiviso un toccante scatto in bianco e nero del suo amato nonno Leandro e, a corredo della foto, ha affidato ai social un semplice messaggio: “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”. L’addio al nonno Leandro nel ricordo del padre Rosario. La perdita lascia un indicibile vuoto nel cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it
