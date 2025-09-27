Emma Marrone il dolce saluto al nonno Leandro emoziona i fan

Sbircialanotizia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fotografia in bianco e nero, la scritta essenziale di un saluto, e il dolore che transita dai social al cuore dei fan: così Emma Marrone ha comunicato la scomparsa del nonno paterno Leandro. Un addio che si aggiunge alle ferite aperte dall’assenza del padre Rosario. Un addio che attraversa tre generazioni Nel messaggio affidato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

emma marrone il dolce saluto al nonno leandro emoziona i fan

© Sbircialanotizia.it - Emma Marrone, il dolce saluto al nonno Leandro emoziona i fan

In questa notizia si parla di: emma - marrone

Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte

Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà

Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”

emma marrone dolce salutoEmma Marrone, grave lutto: l’ultimo (straziante) saluto sui social - Un legame forte, quello tra Emma e il nonno, che è stato per lei un punto fermo nella sua ... msn.com scrive

emma marrone dolce salutoEmma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà” - La cantante ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero, con un messaggio rivolto anche ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Marrone Dolce Saluto