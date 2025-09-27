Una fotografia in bianco e nero, la scritta essenziale di un saluto, e il dolore che transita dai social al cuore dei fan: così Emma Marrone ha comunicato la scomparsa del nonno paterno Leandro. Un addio che si aggiunge alle ferite aperte dall’assenza del padre Rosario. Un addio che attraversa tre generazioni Nel messaggio affidato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Emma Marrone, il dolce saluto al nonno Leandro emoziona i fan