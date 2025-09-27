Emma Marrone il dolce saluto al nonno Leandro emoziona i fan
Una fotografia in bianco e nero, la scritta essenziale di un saluto, e il dolore che transita dai social al cuore dei fan: così Emma Marrone ha comunicato la scomparsa del nonno paterno Leandro. Un addio che si aggiunge alle ferite aperte dall’assenza del padre Rosario. Un addio che attraversa tre generazioni Nel messaggio affidato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: emma - marrone
Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte
Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà
Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”
Radio Kiss Kiss Italia. . Gigi d'Alessio ed Emma Marrone cantano insieme "Cu'mme" ? TT | @francescovarriale #RadioKissKissItalia - facebook.com Vai su Facebook
Emma Marrone, grave lutto: l’ultimo (straziante) saluto sui social - Un legame forte, quello tra Emma e il nonno, che è stato per lei un punto fermo nella sua ... msn.com scrive
Emma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà” - La cantante ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero, con un messaggio rivolto anche ... Da fanpage.it