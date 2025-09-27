Emma Marrone dice addio al nonno Leandro la foto sui social | Salutami papà
Emma Marrone saluta per l'ultima volta suo nonno Leandro. La cantante ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero, con un messaggio rivolto anche al suo papà, scomparso nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: emma - marrone
Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte
Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà
Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”
Radio Kiss Kiss Italia. . Gigi d'Alessio ed Emma Marrone cantano insieme "Cu'mme" ? TT | @francescovarriale #RadioKissKissItalia - facebook.com Vai su Facebook
Emma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà” - La cantante ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero, con un messaggio rivolto anche al suo papà, scomparso nel 2022. Lo riporta fanpage.it
Devastante lutto per Emma Marrone: il commovente addio - Emma Marrone piange la scomparsa del nonno Leandro, figura fondamentale nella sua vita. Come scrive bigodino.it