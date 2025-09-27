Emergenza Napoli | fermi anche Olivera e Spinazzola oltre a Buongiorno e Rrahmani Sky Sport
Napoli sempre più in emergenza in vista della partita di domani sera a Milano contro il Napoli. Non solo Conte ha perso Buongiorno e Rrahmani come anticipato in conferenza stampa. In conferenza Conte ha parlato di altri problemini. Sky ha svelato di cosa si tratta. Non ci saranno né Olivera né Spinazzola. Quindi il Napoli non ha il terzino sinistro. I due saranno preservati per il match di Champions di mercoledì contro lo Sporting. Arruolabile invece Di Lorenzo che in Champions non ci sarà dopo l’espulsione a Manchester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: emergenza - napoli
Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti
Emergenza blatte a Napoli, allarme igienico-sanitario tra Vomero e Arenella: cause dell'invasione e rischi
Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte
Emergenza Napoli: fermi anche Olivera e Spinazzola, oltre a Buongiorno e Rrahmani (Sky Sport) Il Napoli a Milano senza mezza difesa. Olivera e Spinazzola saranno risparmiati in vista della Champions contro lo Sporting. https://www.ilnapolista.it/2025/09/e - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza difesa per il Napoli! Chi dovrebbe schierare Conte contro il Milan? - X Vai su X
Emergenza Napoli: fermi anche Olivera e Spinazzola, oltre a Buongiorno e Rrahmani (Sky Sport) - Olivera e Spinazzola saranno risparmiati in vista della Champions contro lo Sporting. Scrive ilnapolista.it
Milan-Napoli, partenopei in emergenza in difesa: out Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola ed Olivera - Il Napoli che domani sera sarà a San Siro per affontare il Milan dovrà far fronte un'improvvisa emergenza in difesa. Segnala milannews.it