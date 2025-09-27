Emergenza Napoli | fermi anche Olivera e Spinazzola oltre a Buongiorno e Rrahmani Sky Sport

Napoli sempre più in emergenza in vista della partita di domani sera a Milano contro il Napoli. Non solo Conte ha perso Buongiorno e Rrahmani come anticipato in conferenza stampa. In conferenza Conte ha parlato di altri problemini. Sky ha svelato di cosa si tratta. Non ci saranno né Olivera né Spinazzola. Quindi il Napoli non ha il terzino sinistro. I due saranno preservati per il match di Champions di mercoledì contro lo Sporting. Arruolabile invece Di Lorenzo che in Champions non ci sarà dopo l’espulsione a Manchester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

