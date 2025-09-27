Emanuele Ragnedda | ?Cinzia Pinna? La conoscevo appena Il cadavere nudo e la coltellata che non c' è | tutte le incongruenze della versione del killer

Una serata di alcol e cocaina, frasi sconnesse, gli spari. La vita spezzata di Cinzia Pinna. Quello che è successo nella notte tra l'11 e il 12 settembre nella tenuta ConcaEntosa. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Emanuele Ragnedda: «?Cinzia Pinna? La conoscevo appena». Il cadavere nudo e la coltellata che non c'è: tutte le incongruenze della versione del killer

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Omicidio di Cinzia Pinna, la giudice convalida l'arresto: Emanuele Ragnedda ha parlato e ha raccontato ulteriori dettagli - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Morte Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda resta in carcere: “Mi minacciava con un coltello e le ho sparato” - X Vai su X

Emanuele Ragnedda, il killer di Cinzia Pinna: «Dopo alcol e coca parlava di Satana e mi ha colpito con un coltello». Ma la ferita non c'è (e lei era nuda dalla vita in giù) - Siamo andati a casa, ci siamo drogati e abbiamo bevuto». ilmessaggero.it scrive

Omicidio di Cinzia Pinna, convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda: resta in carcere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio di Cinzia Pinna, convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda: resta in carcere ... Da tg24.sky.it