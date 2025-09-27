Emanuele Giaccherini | Non auguro la fabbrica a nessuno è un lavoro massacrante

Emanuele Giaccherini racconta la sua esperienza in fabbrica da giovanissimo: "Non lo auguro a nessuno, massacrante. Quell'estate capii cos'è un lavoro vero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"In questo momento è insostituibile, ha una condizione incredibile con fase difensiva all'altezza e poi subito pronto a riproporsi in avanti. Lui è il vero calciatore determinante, perché risulta l'uomo chiave di tutta la squadra", Emanuele Giaccherini

Giaccherini incorona Politano come stella del Napoli: è lui l'unico insostituibile azzurro Giudizio ben diverso invece per De Bruyne, che vede ancora fuori dagli schemi di Conte

Giaccherini: «Prima di Giaccherinho facevo l’operaio e ho rischiato di morire. Conte fondamentale per me. Euro 2016: una Nazionale bellissima» - Giaccherini e quello che è stato il suo passato calcistico tra europei e Antonio Conte Emanuele Giaccherini oggi è un apprezzato opinionista di Dazn. Riporta calcionews24.com