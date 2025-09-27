Emanuele Franceschetti a Roma reading di poesie a Casa Vuota

Roma, 27 set. (askanews) – La parola poetica incontra la pittura. Domenica 28 settembre 2025 alle ore 18 la poesia di Emanuele Franceschetti è protagonista a Casa Vuota, lo spazio espositivo del quartiere Quadraro in via Maia 12 a Roma, in occasione del finissage della mostra Sbocco di Andrea Rupolo, curata da Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo (per informazioni 3928918793 – [email protected]). La pittura gestuale e carnale di Rupolo si confronta con le parole di Franceschetti, che propone al pubblico una lettura poetica di testi editi e inediti. Emanuele Franceschetti (1990) è musicologo e poeta, e insegna Storia della Musica in Conservatorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it