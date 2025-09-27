Elti Scannapieco Cdp confermato all' unanimità presidente
Roma, 26 set. (Adnkronos) - Elti, l'Associazione degli investitori di lungo termine europei, ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione, confermando all'unanimità Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), nel ruolo di Presidente. Al suo secondo mandato, Scannapieco guiderà l'Associazione per il prossimo triennio. La rielezione di Scannapieco avviene in occasione della tredicesima Assemblea Generale di Elti, ospitata per quest'edizione annuale ad Amsterdam presso la sede dell'Istituto nazionale di promozione olandese, Invest-NL (l'Istituzione Nazionale di Promozione dei Paesi Bassi appartenente a Elti). 🔗 Leggi su Iltempo.it
