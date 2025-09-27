Elti Scannapieco Cdp confermato all' unanimità presidente

Iltempo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Elti, l'Associazione degli investitori di lungo termine europei, ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione, confermando all'unanimità Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), nel ruolo di Presidente. Al suo secondo mandato, Scannapieco guiderà l'Associazione per il prossimo triennio. La rielezione di Scannapieco avviene in occasione della tredicesima Assemblea Generale di Elti, ospitata per quest'edizione annuale ad Amsterdam presso la sede dell'Istituto nazionale di promozione olandese, Invest-NL (l'Istituzione Nazionale di Promozione dei Paesi Bassi appartenente a Elti). 🔗 Leggi su Iltempo.it

elti scannapieco cdp confermato all unanimit224 presidente

© Iltempo.it - Elti, Scannapieco (Cdp) confermato all'unanimità presidente

In questa notizia si parla di: elti - scannapieco

Dario Scannapieco confermato presidente di Elti, l’associazione degli investitori europei di lungo termine

Dario Scannapieco (CDP) confermato all’unanimità Presidente di ELTI

elti scannapieco cdp confermatoElti, Scannapieco (Cdp) confermato all'unanimità presidente - Elti, l'Associazione degli investitori di lungo termine europei, ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione, ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Elti Scannapieco Cdp Confermato