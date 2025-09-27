Elon Musk e il principe Andrea nominati nei nuovi file di Epstein | i dettagli su voli e incontri

(Adnkronos) – Il miliardario Elon Musk e il principe Andrea sono nominati nei nuovi documenti pubblicati dai democratici del Congresso relativi allo scandalo del finanziere Jeffrey Epstein. I documenti, pubblicati dalla Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti Usa, sembrano dimostrare che Musk era stato invitato sull'isola di Epstein nel dicembre 2014. Il principe Andrea risulta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

