Elodie e Emma il retroscena dietro le quinte | cosa sarebbe successo tra le due
Personaggi tv. – Quando la musica incontra la solidarietà, il risultato è un evento da ricordare. E così è stato per “Una Nessuna Centomila”, che il 25 settembre ha trasformato piazza del Plebiscito in un palcoscenico d’eccezione. Con Fiorella Mannoia e Amadeus a dirigere l’orchestra delle star, la serata ha visto alternarsi artisti da standing ovation: Noemi, Malika Ayane, Gigi D’Alessio e tanti altri. Applausi, emozioni, monologhi da brividi e una Napoli in festa. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: elodie - emma
“Ho visto gente piangere per Pino Daniele”: Fiorella Mannoia padrona di casa dell’evento a Napoli. Emozioni con Giorgia, Emma, Elisa, Elodie e Mahmood
Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli con Elisa, Gaia, Brunori, Elodie, Emma
“Dietro le quinte, le hanno viste…”. Elodie e Emma Marrone, il retroscena: “Colleghi tutti straniti”
“Dietro le quinte, le hanno viste...”. Elodie e Emma Marrone, scioccati tutti i colleghi presenti. Cosa è successo Vai su Facebook
“La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne con “Una Nessuna Centomila” a Napoli – LE FOTO @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/26/la-paura-va-sconfitta-emma-elodie-elisa-noemi-e-fi - X Vai su X
Elodie ed Emma Marrone, gelo dietro le quinte a Napoli: il retroscena che sorprende i fan - Piazza del Plebiscito a Napoli si è trasformata il 25 settembre in un grande palcoscenico di musica e solidarietà con la terza edizione di “Una Nessuna ... Secondo thesocialpost.it
Lite Emma ed Elodie continua: “Gelo totale, colleghi straniti”/ Cos’è successo dietro le quinte: rumor - Lite Emma ed Elodie continua: "Gelo totale, colleghi straniti": cos'è successo dietro le quinte di Una Nessuna Centomila: rumor ... Lo riporta ilsussidiario.net