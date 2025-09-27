Elodie e Emma il retroscena dietro le quinte | cosa sarebbe successo tra le due

Personaggi tv. – Quando la musica incontra la solidarietà, il risultato è un evento da ricordare. E così è stato per “Una Nessuna Centomila”, che il 25 settembre ha trasformato piazza del Plebiscito in un palcoscenico d’eccezione. Con Fiorella Mannoia e Amadeus a dirigere l’orchestra delle star, la serata ha visto alternarsi artisti da standing ovation: Noemi, Malika Ayane, Gigi D’Alessio e tanti altri. Applausi, emozioni, monologhi da brividi e una Napoli in festa. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

