Elly Schlein a Siena La segretaria del Pd tira la volata a Giani per il ’bis’ in Regione
’Elly Schlein ed Eugenio Giani a Siena per la Toscana che vogliamo’. E’ il claim scelto dal Partito democratico, che mette a segno un ’colpaccio’ elettorale. E’ infatti attesa oggi alle 16 in piazza Salimbeni, la segretaria nazionale Dem Elly Schlein, che ha scelto proprio Siena per tirare la volata a Eugenio Giani, governatore uscente in campo per fare il bis alla guida della Regione. "E’ un appuntamento importante per ribadire, insieme alle democratiche e ai democratici senesi, la nostra idea di una Toscana più giusta, solidale e vicina alle persone, capace di rispondere alle sfide di oggi con concretezza e visione – spiega la segretaria dell’Unione comunale di Siena, Rossa Salluce –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Schlein e Giani a Siena per “La Toscana che vogliamo” - Sabato 27 settembre, alle ore 16,00, in Piazza Salimbeni, saranno a Siena la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein ed Eugenio ... Riporta ilcittadinoonline.it