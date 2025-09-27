Elisabetta Franchi sfila tra seduzione e mistero alla Casa del Diavolo

Life&People.it Alla Milano Fashion Week, la collezione Elisabetta Franchi Primavera Estate 2026 è un manifesto che fonde storia, leggenda e moda in un unico e potente racconto visivo. La stilista sceglie Palazzo Acerbi, – una perla del ‘600 nota come “Casa del Diavolo”- come location per la sfilata. Affascinata dall’aura di mistero che aleggia nel palazzo, la designer trasforma il salotto barocco nel set per la sfilata. Il palcoscenico dei contrasti: collezione Elisabetta Franchi Primavera Estate 2026. La location diviene parte integrante del racconto. La leggenda narra che il Marchese Ludovico Acerbi organizzasse feste sfarzose durante la peste del 1630 e che rendesse immune chiunque gli stesse accanto, alimentando la diceria che Satana vivesse nel palazzo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it