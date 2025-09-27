Elisa Longo Borghini ammette | Non ho corso bene dovrò farmi un esame di coscienza

Si è da poco conclusa la prova in linea Elite donne dei Mondiali di ciclismo 2025. A Kigali, in Ruanda, l’oro iridato è stato a sorpresa conquistato dalla canadese Magdeleine Vallieres che ha sfruttato in maniera perfetta lo studio tra le big, diventando la prima atleta del Canada ad imporsi in una prova Elite femminile. Argento per la neozelandese Niamh Fisher-Black, bronzo per la spagnola Mavi Garcia. Podio quindi inaspettato, viziato anche da un eccessivo controllo tra le favorite. Elisa Longo Borghini è sempre stata con le migliori, conducendo una gara di attesa. L’azzurra ha concluso la sua prova al quindicesimo posto, con un ritardo di 1’50” dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

